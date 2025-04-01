"Такого спаду ринок не бачив": росіяни перестали купувати смартфони

За перші три місяці 2025 року продажі смартфонів у Росії скоротилися більш ніж на 20%. Спад ринку називають рекордним.

Виручка від продажів впала на 25%

За даними представників ритейлу, кількість проданих пристроїв зменшилася на 26%, а виручка впала на 25% – до 5,5 мільйона смартфонів загальною вартістю 139 мільярдів рублів, повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела в галузі, інформує 24 Канал.

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Водночас інші учасники ринку називають ще нижчі показники: за їхньою інформацією, у січні – березні падіння склало 19% у грошах і 21% у кількісному вираженні.

Суттєво нижче попередніх показників

Загалом за перший квартал росіяни придбали 5,9 мільйонів смартфонів на суму 150,1 мільярдів рублів, що суттєво менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли реалізували 7,5 мільйонів пристроїв на 186,2 мільяда рублів.

Зниження попиту зафіксували і маркетплейси: компанія diHouse повідомила про падіння продажів на 15%, а "Холодильник.ру" – на 20%.

Рекордний спад ринку

Як зазначив аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін, такого спаду ринок ще не бачив, якщо не враховувати кризовий 2022 рік, коли через зупинку постачань продажі різко впали.

У "Связь.ON" також підтвердили, що нинішнє падіння є рекордним із 2022 року і стосується не лише смартфонів, а й іншої портативної електроніки, ноутбуків та планшетів.