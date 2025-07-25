Продажі Tesla в Європі обвалилися на третину: компанію чекають "важкі квартали"

У першій половині 2025 року Tesla скоротила глобальне виробництво автомобілів на 8,5% – до 772 859 одиниць. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року поставки впали ще відчутніше – на 13,2%, склавши 720 803 машини.

Чи вийде Tesla з затяжного падіння?

У другому кварталі випуск авто майже не змінився (-0,1%), але відвантаження знизилися на 13,5%, свідчать дані Econovis, передає 24 Канал. Tesla намагається вийти з затяжного падіння продажів, навіть після оновлення моделі Y – найбільш продаваної автівки.

Дивіться також Користувачі тепер вважають автомобілі Tesla найменш надійними

При цьому загальне зниження попиту в Європі теж дається взнаки. Наприклад, у червні нові реєстрації авто в ЄС впали на 7%. Аналітики зауважили, що ситуація з Tesla має і політичний контекст.

Як вплинула на продажі політична ситуація?

Ілон Маск відкрито підтримував праві політичні сили в Європі та зблизився з Дональдом Трампом. Це могло вплинути на ставлення споживачів до бренду, адже серед європейців у Трампа не так багато прихильників. У червні продажі Tesla в Європі (включно з ЄС, Великою Британією, Норвегією та Швейцарією) впали більш ніж на 20% – до 35 тисяч автомобілів.

Маск уже попередив, що компанію можуть чекати "кілька важких кварталів", пов'язуючи фінансові труднощі з політикою адміністрації Трампа, яка передбачає скорочення держпідтримки для електромобілів і обмеження торгівлі викидними квотами – важливим джерелом прибутку для Tesla.

Зауважте. Акції компанії відкрили торги на Уолл-стріт у четвер, 24 липня із падінням на 8%. Водночас Трамп заявив, що не має наміру шкодити бізнесу Маска, хоча раніше саме він виступав за скасування субсидій для виробників електрокарів.