Чому Tesla очолила рейтинг недовіри?

Згідно з останнім звітом Electric Vehicle Intelligence Report, Tesla отримала найнижчі або одні з найнижчих показників серед різних категорій. Наприклад, лише 26% респондентів мають позитивне ставлення до компанії, тоді як 39% – негативне. Це дає компанії чистий негативний рейтинг сприйняття на рівні -13 балів. Ситуація погіршилася стрімко: ще у квітні цей показник становив -7, пише 24 Канал.

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Близько 48% учасників опитування заявили, що не довіряють компанії, тоді як довіряють їй 40%. Це дає Tesla чистий рейтинг довіри -8, що є найгіршим показником серед великих гравців ринку. Єдиною компанією з подібним негативним результатом став в'єтнамський автовиробник Vinfast, який не зміг закріпитися на американському ринку.

Однією з головних причин падіння довіри є сприйняття безпеки автомобілів Tesla. Компанія також має найнижчий рейтинг за цим показником серед основних виробників електрокарів – лише 55% опитаних вважають її автомобілі безпечними. Значною мірою на це впливає функція повного автопілота (Full Self-Driving). Опитування показало, що 55% респондентів вважають, що технологію FSD від Tesla слід заборонити, а 53% виступають за заборону роботаксі.

Проблеми з репутацією Tesla не є новими. Ще у 2022 році звіти Consumer Reports вказували на проблеми з надійністю електромобілів Tesla, зокрема з кузовним обладнанням, підвіскою та кліматичною системою. Ми регулярно чуємо, що компанія відкликає свої автомобілі через ту чи іншу масову несправність:

У червні 2024 року компанія відкликала 125 227 автомобілів через проблему з системою попередження про непристебнуті ремені безпеки.

У серпні того ж року 9136 електромобілів Model X відкликали через потенційно небезпечний дефект у молдингу даху.

У грудні 2024 року майже 700 000 автомобілів відкликали через проблему з датчиком тиску в шинах.

21 березня 2025 року Tesla відкликала понад 46 000 Cybertruck у США через дефект, який може спричинити відшарування передньої сталевої панелі під час руху.

Окрім технічних аспектів, на імідж компанії впливають і репутаційні фактори, пов'язані з її суперечливим керівником Ілоном Маском, що позначається на критеріях "Характер" та "Довіра".