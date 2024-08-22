Одже причиною відкликання є занепокоєння щодо декоративних молдингів на скляному даху Model X, які, можливо, не були належним чином ущільнені під час складання. За даними NHTSA, ці молдинги можуть від'єднатися на високих швидкостях, створюючи загрозу безпеці інших учасників дорожнього руху.

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Вважається, що дефект пов'язаний з недостатньою ґрунтовкою поверхні перед встановленням молдингів, що збільшує ризик їх від'єднання під час руху автомобіля.

Обслуговування та ремонт

Власникам Tesla, яких стосується відкликання, необхідно буде відвезти свої автомобілі до сервісного центру Tesla, де технічні фахівці перевірять надійність кріплення молдингів на даху. У разі необхідності молдинги будуть перевстановлені відповідно до належної процедури.

Ремонт буде виконано безкоштовно, хоча власники повинні будуть покрити витрати на транспортування своїх автомобілів до сервісного центру.

Model X виробляється виключно на каліфорнійському заводі Tesla, відомому своїми передовими технологіями виробництва, а також характерними задніми дверима у формі "соколиного крила" і панорамним скляним дахом.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Новий антирекорд

Це відкликання поповнює і без того чималий перелік раніше відкликаних автомобілів Tesla з різних причин.

У першій половині 2024 року Tesla відкликала майже 2,6 мільйона автомобілів у Сполучених Штатах, що ставить її на друге місце після Ford Motor Company, яка відкликала приблизно 3,6 мільйона автомобілів.

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Такі кампанії завдають чимало репутаційних збитків компанії, оскільки тут не вийде залагодити справу черговим оновленням, як це буває тоді, коли мовиться про проблеми з ПЗ. Тисячі автівок потрібно прийняти, виявити дефект і належно його виправити і "щасливі" власники таких електрокарів навряд чи будуть задоволені.