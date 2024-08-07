Що відомо про ДТП

Аварія сталася у ніч на череду в окрузі Чемберс, штат Техас, США. За словами патрульних, водій Cybertruck з невідомих причин не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з бетонною водопропускною трубою.

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Від удару автомобіль загорівся, що призвело до значних пошкоджень. На жаль, водій, особа якого не розголошується, загинув на місці події.

Важливо! Компанія Tesla вже давно відома своїми винятковими результатами краш-тестів, а деякі з її автомобілів є лідерами у своїх категоріях за рівнем безпеки. Tesla раніше заявляла, що Cybertruck наслідуватиме цей приклад, посилаючись на його міцну конструкцію. Попри ці заяви, Cybertruck ще не пройшов незалежних краш-тестів від сторонніх організацій.

Компанія Tesla провела власні краш-тести і визнала Cybertruck достатньо безпечним для випуску. Однак, без перевірки третьою стороною, повна міра безпеки автомобіля залишається невизначеною. Невідомо, коли і чи відбудуться незалежні краш-тести.

Чому стільки уваги до цієї аварії?

Оскільки на дорогах налічується від 15 000 до 20 000 Cybertruck – аварії неминучі. У попередніх інцидентах, які не призвели до летальних наслідків, електромобіль показав хороші результати. Однак смертельна аварія в Техасі є першою, яка привернула значну увагу через нову конструкцію автомобіля і відсутність незалежної перевірки безпеки.

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Наразі поліція штату розслідує причини аварії. Як так сталося, що водій втратив керування, наразі точно невідомо. Однак вже підтверджено, що функції автопілота або повного самостійного водіння Tesla не була активована в момент інциденту, оскільки вона поки що недоступна в Cybertruck.