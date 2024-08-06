Несправедливий тест

Важко заперечувати, що Cybertruck – машина зламана в багатьох сенсах. У нього проблеми з заряджанням, з міцністю, з програмним забезпеченням, з безпекою та купою інших функцій та деталей. Але якщо піддавати його завідомо надто руйнівним ситуаціям, до яких він не пристосований, то вкрай недоречно дивуватись, що машина не витримала.

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Ютубер WhistlinDiesel, відомий своїми божевільними трюками з автомобілями, придбав Cybertruck, щоб піддати його "тортурам" порівняти з Ford F150. Він опублікував відео на цих вихідних, і воно вже викликало багато суперечок.

По-перше, він починає відео зі скарг на досвід заряджання Cybertruck, не пояснюючи, в чому власне проблема із зарядкою.

По-друге, незрозуміло, як він узагалі його заряджає, адже щоб мати можливість користуватися мережею Supercharger, власникам автівок потрібен обліковий запис Tesla з пов'язаною кредитною карткою, але WhistlinDiesel цього не має.

Далі починаються самі випробування, які є більш ніж екстремальними. Це зрозуміло з самого початку, коли дуже необережно знімають вантажівку з бортової платформи без рампи.

Після цього ми бачимо, як автор ролика випробовує пікап на дуже нерівних поверхнях – дерев'яних колодах та бетонних кільцях, форми яких змушують нижню частину машини постійно вдарятися в перешкоди. Крім того, перед цим він взагалі спеціально в'їжджає у високий бордюр.

Найбільш суперечливою є ситуація, в якій буксирний пристрій Cybertruck відірвався від рами, коли він намагався витягнути F150, який застряг на бетонних кільцях. Це сталося в момент, коли Ford різко зупиняється, створюючи особливо сильний натяг ланцюга під кутом, поки Cybertruck продовжував рух.

Cybertruck зазнав досить серйозних пошкоджень, але на цьому історія не завершилася, адже WhistlinDiesel поїхав до гаража, щоб добити бідолашний пікап. Першим тестом стало закривання дверей за допомогою дуже сильного удару. Як можна побачити, у випадку Ford було розбито вікно, а у випадку Tesla частина дверей просто застрягала в механізмі замка. Зовнішня частина дверей (метал) відкривалась нормально, але внутрішня оббивка все ще лишалася прикріпленою до салону. Таким чином двері ніби розшаровувались на частини.

Дивіться повний випуск із тестуванням Cybertruck: відео

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Реакція аудиторії

Багато хто сперечається з приводу цього ролика, називаючи випробування "безглуздими" та перебільшеними. Дійсно, важко собі уявити, щоб якась автівка не зазнала ушкоджень, коли вона з силою падає на бетонний бордюр і вдаряється в нього бампером. Тут погнеться і метал, і тим більше будь-який інший матеріал.

Хай там як, цей тест навряд чи буде актуальним для більшості власників. Адже мало хто буде піддавати свою автівку таким знущанням, яким піддав її WhistlinDiesel.

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