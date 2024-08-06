Несправедливый тест

Трудно отрицать, что Cybertruck – машина сломана во многих смыслах. У него проблемы с зарядкой, с прочностью, с программным обеспечением, с безопасностью и кучей других функций и деталей. Но если подвергать его заведомо слишком разрушительным ситуациям, к которым он не приспособлен, то крайне неуместно удивляться, что машина не выдержала.

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Ютубер WhistlinDiesel, известный своими безумными трюками с автомобилями, приобрел Cybertruck, чтобы подвергнуть его "пыткам" сравнить с Ford F150. Он опубликовал видео на этих выходных, и оно уже вызвало много споров.

Во-первых, он начинает видео с жалоб на опыт зарядки Cybertruck, не объясняя, в чем собственно проблема с зарядкой.

Во-вторых, непонятно, как он вообще его заряжает, ведь чтобы иметь возможность пользоваться сетью Supercharger, владельцам автомобилей нужен аккаунт Tesla со связанной кредитной карточкой, но WhistlinDiesel этого нет.

Далее начинаются сами испытания, которые являются более чем экстремальными. Это понятно с самого начала, когда очень неосторожно снимают грузовик с бортовой платформы без рампы.

После этого мы видим, как автор ролика испытывает пикап на очень неровных поверхностях – деревянных бревнах и бетонных кольцах, формы которых заставляют нижнюю часть машины постоянно ударяться в препятствия. Кроме того, перед этим он вообще специально въезжает в высокий бордюр.

Наиболее противоречивой является ситуация, в которой буксирное устройство Cybertruck оторвалось от рамы, когда он пытался вытащить F150, который застрял на бетонных кольцах. Это произошло в момент, когда Ford резко останавливается, создавая особенно сильное натяжение цепи под углом, пока Cybertruck продолжал движение.

Cybertruck получил достаточно серьезные повреждения, но на этом история не завершилась, ведь WhistlinDiesel поехал в гараж, чтобы добить несчастный пикап. Первым тестом стало закрывание дверей с помощью очень сильного удара. Как можно увидеть, в случае Ford было разбито окно, а в случае Tesla часть двери просто застревала в механизме замка. Внешняя часть двери (металл) открывалась нормально, но внутренняя обивка все еще оставалась прикрепленной к салону. Таким образом двери будто расслаивались на части.

Смотрите полный выпуск с тестированием Cybertruck: видео

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Реакция аудитории

Многие спорят по поводу этого ролика, называя испытания "бессмысленными" и преувеличенными. Действительно, трудно себе представить, чтобы какая-то машина не получила повреждений, когда она с силой падает на бетонный бордюр и ударяется в него бампером. Здесь погнется и металл, и тем более любой другой материал.

Как бы там ни было, этот тест вряд ли будет актуальным для большинства владельцев. Ведь мало кто будет подвергать свою машину таким издевательствам, которым подверг ее WhistlinDiesel.

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