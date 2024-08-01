Що сталося

Програма допомоги водієві, яку помилково називають "Повне самостійне водіння" неодноразово піддавалася критиці за те, що наражала на небезпеку водіїв Tesla, які наважувалися використовувати її на дорогах загального користування. Тепер аналітик Truist Securities Вільям Штайн, якому заборонено купувати акції Tesla через те, що він працює на виробника, виявив, що технологія просто не готова до виходу в світ.

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Стайн ледь не врізався в інший автомобіль, який "лише частково завершив правий поворот".

Моє швидке втручання було абсолютно необхідним, щоб уникнути неминучої аварії,

– написав він у понеділок.

Проїжджаючи передмістям Нью-Йорка, Стайн був шокований тим, що зміг "повністю відвернути голову від дороги", і при цьому не спрацювала жодна система безпеки. Він каже, що автомобіль не реагував "протягом 20-40 секунд, перш ніж видати попередження".

FSD також не змогла зупинити автомобіль, коли поліцейський подав сигнал рукою, щоб пропустити похоронну процесію.

Стайн робить висновок, що FSD був "справді дивовижним, але навіть не наблизився до вирішення проблеми автономії", посилаючись на неодноразові обіцянки Маска уможливити фактичне самокероване водіння.

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Наслідки

Цей звіт виглядає особливим на фоні інших через особу самого Стайна та його посаду. Навряд чи можна очікувати, що він щось сильно змінить, оскільки компанія б уже давно щось зробила, якби могла. Однак FSD все ще досить недопрацьована, а не так давно ми бачили звіт, у якому стверджувалося, що Tesla вдається до деякого шахрайства, коли налаштовує автопілот для конкретних відомих блогерів і впливових людей, щоб для них усе працювало краще й, відповідно, вони давали кращі відгуки в мережі.

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Досвід Стайна перегукується з багатьма іншими випадками близького зіткнення з використанням програмного забезпечення для допомоги водієві Tesla, багато з яких виявилися смертельними, що стало приводом для розслідування Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США.

Попри численні оновлення, які випускаються вже багато років для клієнтів, які були готові витратити до 8 000 доларів за привілей тестувати систему, програмне забезпечення все ще не готове. І користувачі, схоже, це розуміють, адже ми також знаємо, що багато з них відмовляються від FSD невдовзі після початку використання.