Велика різниця

Фактично мова йде про індивідуальне налаштування системи автопілота під потреби конкретної людини й намагання вдавати, що так у всіх. Компанія навмисно зробила так, щоб у тих користувачів, які створюють відео для YouTube (що можна вважати безплатною рекламою для Tesla), автопілот працював краще, видаючи менше помилок та збоїв, і вони не мали причин розповідати про будь-які проблеми, щоб інші користувачі, які дивитимуться ці ролики, не бачили недоліків.

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Ілон Маск роками вихваляє зусилля Tesla у сфері безпілотного водіння, а особливо її бета-версію Full Self-Driving (FSD). Його часто цитують, заохочуючи людей спробувати систему або хоча б подивитися відео про неї в інтернеті, щоб переконатися, наскільки вона неймовірна.

Однак користувачі роками говорять про те, що бачать розбіжності між відео від впливових осіб, які переважно проживають у Каліфорнії, та власним досвідом, особливо на північному сході США та у Квебеку.

Це вже раніше викликало підозри, що Tesla в основному тренує свої нейронні мережі на дорогах західного узбережжя, що пояснює, чому вони працюють там трохи краще, але тепер новий звіт стверджує, що все набагато глибше.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Що зробила компанія

Business Insider опублікував матеріал, заснований на розмовах із нинішніми і колишніми працівниками Tesla, які стверджують, що Tesla оптимізувала свої нейронні мережі спеціально для маршрутів, якими їздить генеральний директор Ілон Маск і впливові особи Tesla, які створюють контент про FSD.

Видання пише, що зображення і відеокліпи з автівки самого Маска ретельно перевіряються, а дані відомих водіїв, таких як ютубери, отримують "VIP-обслуговування" при виявленні та вирішенні проблем з програмним забезпеченням для повного самостійного водіння. В результаті автопілот Tesla і програмне забезпечення FSD можуть краще орієнтуватися в маршрутах, якими їздять Маск та інші відомі водії, роблячи їхні поїздки більш плавними і простими.

Люди, які переглядають відеозаписи з автомобілів Tesla, щоб допомогти тренувати нейронні мережі самокерованого водіння, отримали завдання зосередити увагу на двох категоріях: "генеральний директор Tesla Ілон Маск і вибраний набір "VIP" водіїв". Кілька цих працівників, яких називають анотаторами даних, підтвердили журналістам, що їм було доручено спеціально попрацювати над маршрутами навколо Tesla, SpaceX, місць розташування Twitter, а також особняка, який раніше належав Маску.

Співробітники Tesla стверджували, що це, безсумнівно, призведе до того, що Маск отримає кращий досвід роботи з Tesla FSD, ніж середньостатистичний водій Tesla.

Здавалося, що ми навмисно робили його машину кращою, щоб Автопілот виглядав інакше, ніж він є насправді. Це було нечесно,

– сказав колишній співробітник Tesla.

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Це вже не вперше

Варто зазначити, що раніше в мережі також з'являлися викриття про те, що Tesla відправляє внутрішні тестові автомобілі на маршрути, якими їздять популярні творці контенту, що публікують відео з бета-версії FSD, щоб краще їх вивчати й надалі вносити зміни в систему. А тепер з'ясувалося, що їм також надавали пріоритет анотатори даних.

Фактично компанія створила систему пріоритетів для водіїв, які, найімовірніше, будуть ділитися своїм досвідом онлайн. Цих водіїв у компанії називають "VIP-користувачами", і їхні дані іноді ставлять у VIP-черги. Це призводить до того, що вони отримують кращий досвід, ніж середньостатистичний водій Tesla FSD Beta.