Найменш продавані автомобілі першого півріччя 2024 року

Ось короткий список машин, на які покупці звернули найменше уваги. Серед них як невідомі в Україні бренди, так і дуже поширені та популярні.

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Acura ZDX.

Компанія Acura має своє представництво в Україні й офіційно продає свої автомобілі. Але це один з тих брендів, який не знайшов дуже великої популярності серед споживачів.

Стара Acura ZDX була дивною, хоч і не найгіршою моделюю. Нова електрична не сильно від неї втекла. Машина має вельми особливий дизайн, який може сподобатися далеко не всім, що, власне й сталося, адже продали їх усього 338 одиниць.



2024 Acura ZDX Type S / Фото Jalopnik

На користь цієї моделі можна сказати, що вийшла вона лише нещодавно, тож варто дати їй шанс і подивитися, чи продовжать ці цифри зростати до кінця року.

Toyota Mirai.

Toyota Mirai чудова у багатьох моментах, але важко продати автомобіль, який так важко заправляти. Єдине місце, де ви можете придбати автомобіль на водневих паливних елементах, — це Лос-Анджелес, і навіть там вам, мабуть, все одно краще придбати звичайний електромобіль. Проте, деякі масові знижки змогли переконати 245 людей ризикнути й придбати Mirai.

Fiat 500e.

Новий Fiat 500e був повністю перероблений і пропонує набагато більший запас ходу, ніж раніше. Проте, щоб виправдати базову ціну в 32 500 доларів, вам потрібно жити в такому місці, де невеликі розміри 500e стануть цінною перевагою.



Fiat 500e / Фото Fiat

Поки що лише 203 машини знайшли нові домівки, але, як і ZDX, він лише нещодавно з'явився у продажу, тож буде цікаво подивитися, як виглядатимуть продажі через три та шість місяців.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Nissan GT-R

Nissan постійно вдосконалював GT-R протягом 15 з гаком років, одного разу вбив його, повернув назад і зараз знову вбиває його. Виробництво не завершиться до жовтня, тож якщо ви хочете придбати один з останніх GT-R, встигніть це зробити зараз.

Однак, мабуть, небагато людей хочуть, тому що Nissan продав лише 150 таких автомобілів цього року.



Nissan GT-R / Фото Nissan

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Hyundai Nexo.

На останньому місці опинився Hyundai Nexo, який розійшовся в кількості лише 77 одиниць. Це позашляховик на водневих паливних елементах, що й, імовірно, стало причиною, чому ніхто не захотів його купувати.