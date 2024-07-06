Ексклюзивний Maserati

Maserati GranCabrio Folgore – третя повністю електрична модель бренду Trident, який швидко переходить на повну електрифікацію всієї своєї лінійки. Цей кабріолет побудований на власній акумуляторній платформі Maserati й оснащений трьома електродвигунами, пропонуючи серйозну потужність.

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Marchesi Antinori – сімейне виноробне господарство, що налічує понад 600 років і є гордим символом італійської культури. Щоб ушанувати цю спадщину та відсвяткувати 50-річчя вишуканого червоного вина Tignanello, команда дизайнерів Maserati створила спеціальну версію GranCabrio Folgore, яка буде продана на благодійному аукціоні цього місяця.

Екстер'єр GranCabrio Folgore Tignanello втілюється в індивідуальному кольорі кузова. Фарба Terra di Tignanello – це каштановий колір, натхненний ґрунтом виноградника та атмосферою виноробні, зігрітий мідно-бордовим відтінком, що нагадує центрально-червоні відтінки, характерні для Тіньянелло. Він має насичений металічний блиск. Диски мають матове та глянцево-чорне покриття, а емблеми — мідні, з логотипом Maserati на глянцевому тлі з міді. Тканина м'якого верху також чорного кольору.



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati

Відповідні кольорові мотиви продовжують прослідковуватись і в салоні машини: сидіння тут обшиті шкірою, прикрашеною сріблястим і бордовим ребристим плетінням, виготовленим з інноваційної еластичної тканини під назвою Vegea. Варто зазначити, що ці крісла наслідують дизайн бочок, у яких витримується Тіньянелло – вони теж мають червоний колір посередині, коричневий по краях і тримаються купи завдяки сріблястим обручам.



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.