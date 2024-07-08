Наименее продаваемые автомобили первого полугодия 2024 года
Вот короткий список машин, на которые покупатели обратили меньше всего внимания. Среди них как неизвестные в Украине бренды, так и очень распространенные и популярные.
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- Acura ZDX.
Компания Acura имеет свое представительство в Украине и официально продает свои автомобили. Но это один из тех брендов, который не нашел очень большой популярности среди потребителей.
Старая Acura ZDX была странной, хоть и не самой плохой моделью. Новая электрическая не сильно от нее убежала. Машина имеет весьма особенный дизайн, который может понравиться далеко не всем, что, собственно и произошло, ведь продали их всего 338 единиц.
2024 Acura ZDX Type S / Фото Jalopnik
В пользу этой модели можно сказать, что вышла она только недавно, поэтому стоит дать ей шанс и посмотреть, продолжат ли эти цифры расти до конца года.
- Toyota Mirai.
Toyota Mirai замечательная во многих моментах, но трудно продать автомобиль, который так трудно заправлять. Единственное место, где вы можете приобрести автомобиль на водородных топливных элементах, — это Лос-Анджелес, и даже там вам, видимо, все равно лучше приобрести обычный электромобиль. Однако некоторые массовые скидки смогли убедить некоторые массовые скидки 245 человек рискнуть и приобрести Mirai.
- Fiat 500e.
Новый Fiat 500e был полностью переработан и предлагает гораздо больший запас хода, чем раньше. Однако, чтобы оправдать базовую цену в 32 500 долларов, вам нужно жить в таком месте, где небольшие размеры 500e станут ценным преимуществом.
Fiat 500e / Фото Fiat
Пока только 203 машины нашли новые дома, но, как и ZDX, он только недавно появился в продаже, поэтому будет интересно посмотреть, как будут выглядеть продажи через три и шесть месяцев.
- Nissan GT-R
Nissan постоянно совершенствовал GT-R в течение 15 с лишним лет, однажды убил его, вернул назад и сейчас снова убивает его. Производство не завершится до октября, поэтому если вы хотите приобрести один из последних GT-R, успейте это сделать сейчас.
Однако, видимо, немногие люди хотят, потому что Nissan продал только 150 таких автомобилей в этом году.
Nissan GT-R / Фото Nissan
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- Hyundai Nexo.
На последнем месте оказался Hyundai Nexo, который разошелся в количестве всего 77 единиц. Это внедорожник на водородных топливных элементах, что и, вероятно, стало причиной, почему никто не захотел его покупать.