Наименее продаваемые автомобили первого полугодия 2024 года

Вот короткий список машин, на которые покупатели обратили меньше всего внимания. Среди них как неизвестные в Украине бренды, так и очень распространенные и популярные.

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Acura ZDX.

Компания Acura имеет свое представительство в Украине и официально продает свои автомобили. Но это один из тех брендов, который не нашел очень большой популярности среди потребителей.

Старая Acura ZDX была странной, хоть и не самой плохой моделью. Новая электрическая не сильно от нее убежала. Машина имеет весьма особенный дизайн, который может понравиться далеко не всем, что, собственно и произошло, ведь продали их всего 338 единиц.



2024 Acura ZDX Type S / Фото Jalopnik

В пользу этой модели можно сказать, что вышла она только недавно, поэтому стоит дать ей шанс и посмотреть, продолжат ли эти цифры расти до конца года.

Toyota Mirai.

Toyota Mirai замечательная во многих моментах, но трудно продать автомобиль, который так трудно заправлять. Единственное место, где вы можете приобрести автомобиль на водородных топливных элементах, — это Лос-Анджелес, и даже там вам, видимо, все равно лучше приобрести обычный электромобиль. Однако некоторые массовые скидки смогли убедить некоторые массовые скидки 245 человек рискнуть и приобрести Mirai.

Fiat 500e.

Новый Fiat 500e был полностью переработан и предлагает гораздо больший запас хода, чем раньше. Однако, чтобы оправдать базовую цену в 32 500 долларов, вам нужно жить в таком месте, где небольшие размеры 500e станут ценным преимуществом.



Fiat 500e / Фото Fiat

Пока только 203 машины нашли новые дома, но, как и ZDX, он только недавно появился в продаже, поэтому будет интересно посмотреть, как будут выглядеть продажи через три и шесть месяцев.

Если речь идет о надежности, то по этому параметру японским брендам нет равных. В частности, новый SUZUKI S-CROSS 2024 года обеспечен гарантией в три года или 100 000 километров, и за этот период производитель отвечает за качество авто через своего официального дилера в Украине.

Nissan GT-R

Nissan постоянно совершенствовал GT-R в течение 15 с лишним лет, однажды убил его, вернул назад и сейчас снова убивает его. Производство не завершится до октября, поэтому если вы хотите приобрести один из последних GT-R, успейте это сделать сейчас.

Однако, видимо, немногие люди хотят, потому что Nissan продал только 150 таких автомобилей в этом году.



Nissan GT-R / Фото Nissan

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Hyundai Nexo.

На последнем месте оказался Hyundai Nexo, который разошелся в количестве всего 77 единиц. Это внедорожник на водородных топливных элементах, что и, вероятно, стало причиной, почему никто не захотел его покупать.