Свіжі про кредитні картки, проаналізовані дослідницькою компанією YipitData, показали, що лише два відсотки нових власників Tesla вирішили продовжити свою підписку на FSD після пробного періоду. Ці дані свідчать про те, що переважна більшість з приблизно 3500 користувачів не сприйняли пакет FSD як переконливу ціннісну пропозицію.

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Програмне забезпечення FSD, хоча й отримало назву режим "Повного самостійного водіння", не надає повної автономії автомобілям Tesla; натомість воно дозволяє їм з різним ступенем успіху здійснювати навігацію під пильним наглядом.

FSD під загрозою?

Небажання клієнтів Tesla користуватися функцією FSD ставить під сумнів її сприйняття, особливо з огляду на високу ціну і занепокоєння, що випливають з урядових розслідувань та значної кількості аварій, пов'язаних з цією технологією.

Хоча точні причини відмови клієнтів від підписки на FSD залишаються невизначеними, на їхній вибір, ймовірно, вплинули такі фактори, як її вартість і доступність аналогічних функцій від інших автовиробників без непомірних платежів або моделей підписки.

Крім того, відносно невеликий розмір вибірки (3500 користувачів) порівняно з північноамериканською базою користувачів Tesla, яка налічує 1,8 мільйона осіб, дозволяє припустити, що ці результати можуть не відображати ширші споживчі тенденції.

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Попри ці проблеми, Tesla активно просуває своє програмне забезпечення FSD, а генеральний директор Ілон Маск у березні зобов'язав встановити демо-версію для кожного північноамериканського клієнта, який купує автомобіль Tesla.

FSD важлива для Tesla

Амбітне бачення компанії Маска значною мірою залежить від успіху технології автономного водіння, і вже в серпні очікується запуск сервісу "роботаксі" та презентація "кібер-таксі". Однак прохолодний прийом функції FSD загострює невизначеність навколо мільярдної ставки Tesla на технологію автономного водіння і ставить під сумнів її потенційну довгострокову життєздатність.