Свежие данные о кредитных картах, проанализированные исследовательской компанией YipitData, показали, что только два процента новых владельцев Tesla решили продлить свою подписку на FSD после пробного периода. Эти данные свидетельствуют о том, что подавляющее большинство из примерно 3500 пользователей не восприняли пакет FSD как убедительное ценностное предложение.

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Программное обеспечение FSD, хотя и получило название режим "Полного самостоятельного вождения", не предоставляет полной автономии автомобилям Tesla; зато оно позволяет им с разной степенью успеха осуществлять навигацию под пристальным наблюдением.

FSD под угрозой?

Нежелание клиентов Tesla пользоваться функцией FSD ставит под сомнение ее восприятие, особенно учитывая высокую цену и беспокойство, вытекающие из правительственных расследований и значительного количества аварий, связанных с этой технологией.

Хотя точные причины отказа клиентов от подписки на FSD остаются неопределенными, на их выбор, вероятно, повлияли такие факторы, как ее стоимость и доступность аналогичных функций от других автопроизводителей без непомерных платежей или моделей подписки.

Кроме того, относительно небольшой размер выборки (3500 пользователей) по сравнению с североамериканской базой пользователей Tesla, которая насчитывает 1,8 миллиона человек, позволяет предположить, что эти результаты могут не отражать более широкие потребительские тенденции.

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Несмотря на эти проблемы, Tesla активно продвигает свое программное обеспечение FSD, а генеральный директор Илон Маск в марте обязал установить демо-версию для каждого североамериканского клиента, который покупает автомобиль Tesla.

FSD важна для Tesla

Амбициозное видение компании Маска в значительной степени зависит от успеха технологии автономного вождения, и уже в августе ожидается запуск сервиса "роботакси" и презентация "кибер-такси". Однако прохладный прием функции FSD обостряет неопределенность вокруг миллиардной ставки Tesla на технологию автономного вождения и ставит под сомнение ее потенциальную долгосрочную жизнеспособность.