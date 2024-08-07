Что известно о ДТП

Авария произошла в ночь на череду в округе Чемберс, штат Техас, США. По словам патрульных, водитель Cybertruck по неизвестным причинам не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонной водопропускной трубой.

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От удара автомобиль загорелся, что привело к значительным повреждениям. К сожалению, водитель, личность которого не разглашается, погиб на месте происшествия.

Важно! Компания Tesla уже давно известна своими исключительными результатами краш-тестов, а некоторые из ее автомобилей являются лидерами в своих категориях по уровню безопасности. Tesla ранее заявляла, что Cybertruck будет следовать этому примеру, ссылаясь на его прочную конструкцию. Несмотря на эти заявления, Cybertruck еще не прошел независимых краш-тестов от сторонних организаций.

Компания Tesla провела собственные краш-тесты и признала Cybertruck достаточно безопасным для выпуска. Однако, без проверки третьей стороной, полная мера безопасности автомобиля остается неопределенной. Неизвестно, когда и состоятся ли независимые краш-тесты.

Почему столько внимания к этой аварии?

Поскольку на дорогах насчитывается от 15 000 до 20 000 Cybertruck – аварии неизбежны. В предыдущих инцидентах, которые не привели к летальному исходу, электромобиль показал хорошие результаты. Однако смертельная авария в Техасе является первой, которая привлекла значительное внимание из-за новой конструкции автомобиля и отсутствия независимой проверки безопасности.

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Сейчас полиция штата расследует причины аварии. Как так произошло, что водитель потерял управление, пока точно неизвестно. Однако уже подтверждено, что функции автопилота или полного самостоятельного вождения Tesla не была активирована в момент инцидента, поскольку она пока недоступна в Cybertruck.