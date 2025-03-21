Компанія повідомила Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA), що відкликання стосується понад 46 000 автомобілів, випущених з листопада 2023 року по 27 лютого 2025 року, розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Проблема полягає у можливому відшаруванні зовнішньої сталевої обшивки, що створює ризик аварійних ситуацій на дорозі.

За словами Tesla, дефект може супроводжуватися сторонніми шумами в салоні, а також його можна виявити під час візуального огляду кузова. У лютому NHTSA отримала повідомлення від власника Cybertruck, у якого під час руху відірвалася одна з панелей.

Компанія також зазначила, що їй відомо про 151 гарантійний випадок, який може бути пов'язаний із цією проблемою, проте поки що не зафіксовано жодних аварій або травм через цей дефект.

Іронічно, що минулого місяця Tesla Cybertruck отримав найвищий рейтинг безпеки у тестах управління дорожнього руху США. Авто успішно пройшло випробування Національного управління безпеки дорожнього руху США, однак тестова методологія не враховувала вплив на пішоходів.

Вплив на Tesla

Власникам автомобілів Cybertruck у межах програми відкликання замінять панель на нову, що відповідає вимогам випробувань на міцність. Водночас ця ситуація стала черговим викликом для компанії, яка у 2024 році вже втратила майже половину вартості своїх акцій.

За останній рік вони впали на 42%, що пов’язано з низкою факторів: зростаючою конкуренцією, застаріванням модельного ряду та політичним впливом Ілона Маска.

Tesla залишається лідером за кількістю відкликаних автомобілів у США. У 2024 році компанія ініціювала програми для 5,1 мільйона своїх електромобілів, хоча в більшості випадків проблеми вирішувалися через оновлення програмного забезпечення.