Після виходу на ринок автомобілі повинні пройти офіційні випробування безпеки, і Cybertruck довелося чекати понад рік, перш ніж пройти перевірку NHTSA, повідомляє 24 Канал.

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Головною потенційною загрозою для інших учасників дорожнього руху вважався корпус із кутовими панелями з нержавіючої сталі. Тестова методика NCAP містить розділ про безпеку пішоходів, однак Cybertruck перевіряли за методикою NHTSA, яка цей аспект не враховує.

Лобове зіткнення проводилося на швидкості 56 км/год із повним перекриттям у нерухомий бар'єр. При цьому розкрилися передні та бічні подушки безпеки водія й пасажира, а колінні подушки не передбачалися для цього типу удару, тому залишилися в нерозкритому стані.



Тест лобового зіткнення / Фото NHTSA

Конструкція кузова вціліла майже без пошкоджень, хоча передні стійки були відірвані від основи. За захист водія пікап отримав максимальні 5 балів, а за захист пасажира – 4 бали.

Тягова батарея та електромотор залишилися неушкодженими, хоча це не гарантує їхньої абсолютної безпеки при інших видах ударів.

Cybertruck також отримав максимальний рейтинг безпеки в тестах на бічне зіткнення, які проводилися двома методами: удар деформованим бар'єром у зону дверей водія на швидкості 62 км/год і удар об нерухомий стовп на швидкості 32 км/год.



Тест бічного зіткнення / Фото NHTSA

Оцінка безпеки при перекиданні склала 4 бали. Автомобіль успішно пройшов динамічний тест, хоча ймовірність його перевертання становить 12,4%.

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Cybertruck оснащений усіма активними системами безпеки, що й інші електромобілі Tesla, що також вплинуло на його високу загальну оцінку в рейтингу NHTSA.