После выхода на рынок автомобили должны пройти официальные испытания безопасности, и Cybertruck пришлось ждать более года, прежде чем пройти проверку NHTSA, сообщает 24 Канал.

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Главной потенциальной угрозой для других участников дорожного движения считался корпус с угловыми панелями из нержавеющей стали. Тестовая методика NCAP содержит раздел о безопасности пешеходов, однако Cybertruck проверяли по методике NHTSA, которая этот аспект не учитывает.

Лобовое столкновение проводилось на скорости 56 км/ч с полным перекрытием в неподвижный барьер. При этом раскрылись передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, а коленные подушки не предусматривались для этого типа удара, поэтому остались в нераскрытом состоянии.



Тест лобового столкновения / Фото NHTSA

Конструкция кузова уцелела почти без повреждений, хотя передние стойки были оторваны от основания. За защиту водителя пикап получил максимальные 5 баллов, а за защиту пассажира – 4 балла.

Тяговая батарея и электромотор остались невредимыми, хотя это не гарантирует их абсолютной безопасности при других видах ударов.

Cybertruck также получил максимальный рейтинг безопасности в тестах на боковое столкновение, которые проводились двумя методами: удар деформируемым барьером в зону двери водителя на скорости 62 км/ч и удар о неподвижный столб на скорости 32 км/ч.



Тест бокового столкновения / Фото NHTSA

Оценка безопасности при опрокидывании составила 4 балла. Автомобиль успешно прошел динамический тест, хотя вероятность его переворачивания составляет 12,4%.

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Cybertruck оснащен всеми активными системами безопасности, что и другие электромобили Tesla, что также повлияло на его высокую общую оценку в рейтинге NHTSA.