Что случилось

Согласно сообщению, водитель "был постоянным резидентом Великобритании, но транспортное средство зарегистрировано и застраховано за рубежом, что запрещено в Великобритании". Но проблема не только в этом. Дело в том, что Cybertruck в целом не прошел сертификацию и не получил разрешения на пребывание на британских дорогах, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение полиции в Facebook.

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Даже имея правильные документы другой страны, транспортное средство все равно является нелегальным в Британии. Чиновники ранее указывали на то, что массивный грузовик просто слишком большой и острый для европейских дорог, создавая слишком большую угрозу для безопасности пешеходов,

Хотя это может показаться кому-то тривиальным, существует законное беспокойство относительно безопасности других участников дорожного движения или пешеходов, если они попадут в столкновение с Cybertruck. Транспортное средство было изъято в соответствии с S165 Закона о дорожном движении, а водителя известили об этом,

– говорится в заявлении полиции Бери.

Tesla всегда знала, что ее электрический пикап будет сложно легализовать на других рынках, кроме Северной Америки, где правила несколько иные, чем в Европе, например. Поэтому компания с самого начала говорила, что не планирует широкого распространения Cybertruck по миру, только на тех рынках, где законы похожи – например, в Канаде и Мексике.

Однако это не помешало людям частно импортировать эти машины к себе домой:

Мы уже видели их в Саудовской Аравии и Китае.

Слышали как два Cybertruck путешествовали по Европе, где их остановили на литовской таможне из-за подозрений, что они направляются в Россию.

В июле первый Cybertruck привезли в Чехию, где владелец сделал несколько модификаций острой внешней части грузовика, например, обклеил капот резиновой лентой, прежде чем чешские власти смогли классифицировать его как грузовик и официально зарегистрировать.

Также электрический пикап неоднократно видели на улицах Киева .

. Наконец, по меньшей мере один автомобиль был в России, где Рамзан Кадыров поставил на него пулемет и утверждал, что отправит машину на войну против Украины.

Наконец, в какой-то момент появились и новости о первом Cybertruck в Британии. К сожалению для владельца, поездить он смог недолго. Полиция изъяла автомобиль, который не имеет сертификата соответствия, и заявила, что "Tesla привезла этот автомобиль в Великобританию, но только для демонстрации. Она никогда не пыталась сделать его легальным в стране".