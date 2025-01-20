Солнечный Cybertruck

В 2019 году, когда пикап анонсировали впервые, Маск утверждал, что солнечные батареи на кузове могут увеличить запас хода на 15 миль в день. Выдвижные "крылья" могли бы добавить еще больше. Но эта концепция, похоже, затерялась где-то в стопках бумаги на инженерном столе. К счастью, компания Sunflare вспомнила об этом обещании Tesla и решила воплотить ее в жизнь сама, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Крейга Сингера.

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Солнечная автомобильная пленка компании использует солнечные элементы на основе селенида меди, индия и галлия (CIGS), чтобы оклеить весь Cybertruck панелями для генерации энергии. Ютуберы канала "Electric Revolution" сообщили, что такая опция будет стоить 10 000 долларов, включая инвертор для батареи мощностью 5 киловатт.

Смотрите на этот Cybertruck, оклеенный солнечными панелями: видео

Сколько пробега придаст такая обертка аккумулятору автомобиля, пока непонятно. По неофициальным данным, которые происходят от журналистов издания Torque News, это может добавить от 12 до 18 миль пробега в день или от 19 до 28 километров.

Другие решения для солнечной зарядки на крыше, такие как панели, установленные на крыше Prius Prime от Toya, обеспечивают лишь несколько миль пробега в день, и то лишь при условии, что автомобиль находится на солнце несколько часов подряд. Поэтому предложение Sunflare даже с такими показателями предлагает значительно больше, чем конкуренты.

Отметим, что Cybertruck, вес которого составляет почти 3 000 килограммов, имеет реальный запас хода ниже среднего по отрасли – около 230 миль или 370 километров. Поэтому эти 19-28 километров являются весьма символическими. Однако польза может оказаться значительно большей для тех, кто не пользуется машиной ежедневно. Так можно постепенно накапливать энергию в течение нескольких дней, экономя деньги.