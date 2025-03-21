Компания сообщила Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), что отзыв касается более 46 000 автомобилей, выпущенных с ноября 2023 года по 27 февраля 2025 года, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Проблема заключается в возможном отслоении внешней стальной обшивки, что создает риск аварийных ситуаций на дороге.

По словам Tesla, дефект может сопровождаться посторонними шумами в салоне, а также его можно обнаружить при визуальном осмотре кузова. В феврале NHTSA получила сообщение от владельца Cybertruck, у которого во время движения оторвалась одна из панелей.

Компания также отметила, что ей известно о 151 гарантийном случае, который может быть связан с этой проблемой, однако пока не зафиксировано никаких аварий или травм из-за этого дефекта.

Иронично, что в прошлом месяце Tesla Cybertruck получил наивысший рейтинг безопасности в тестах управления дорожного движения США. Авто успешно прошло испытания Национального управления безопасности дорожного движения США, однако тестовая методология не учитывала влияние на пешеходов.

Влияние на Tesla

Владельцам автомобилей Cybertruck в рамках программы отзыва заменят панель на новую, соответствующую требованиям испытаний на прочность. В то же время эта ситуация стала очередным вызовом для компании, которая в 2024 году уже потеряла почти половину стоимости своих акций.

За последний год они упали на 42%, что связано с рядом факторов: растущей конкуренцией, устареванием модельного ряда и политическим влиянием Илона Маска.

Tesla остается лидером по количеству отозванных автомобилей в США. В 2024 году компания инициировала программы для 5,1 миллиона своих электромобилей, хотя в большинстве случаев проблемы решались через обновление программного обеспечения.