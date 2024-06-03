Варто зазначити, що в цьому випадку проблема є не апаратною, а програмною. Тож відкликання не означає фізичне переміщення автомобілів з магазинів назад на завод. Оновлення буде надіслано через інтернет, додаючи виправлення до програмного забезпечення.

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У чому проблема

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), водій може відстебнути ремінь безпеки, а попереджувальна лампочка і звуковий сигнал все одно не спрацьовують. Ця несправність порушує федеральні вимоги безпеки й може збільшити ризик травмування людини.

Моделі з цим багом охоплюють останнє десятиліття, включаючи деякі автомобілі 2012-2024 років:

Model S.

Model X.

Model 3.

Model Y.

Щоб усунути цю проблему, Tesla змінить датчик, який відповідатиме за функцію. Тепер він буде залежати не від ваги сидіння, а від того, чи під'єднана застібка і чи увімкнений автомобіль.

Оновлення по повітрю має розпочатися в червні. До цього часу компанія не продасть жоден із цих електромобілів.

У грудні Tesla відкликала понад два мільйони автомобілів через проблеми з безпекою автопілота та дворічне розслідування NHTSA. Ще більше відкликань відбулося на початку цього року: у січні Tesla відкликала 200 000 автомобілів Model S, X і Y, виготовлених після 2023 року через проблему з програмним забезпеченням, яка не дозволяла камері заднього виду працювати, коли автомобіль рухається заднім ходом (тобто саме в той час, коли вона потрібна).

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Ці автомобілі становили понад 10 відсотків від загального обсягу виробництва компанії у 2023 році. У квітні Tesla також відкликала 3 878 автомобілів Cybertrucks після того, як виявила, що накладка на педаль акселератора може відкрутитися.