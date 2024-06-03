Стоит отметить, что в этом случае проблема является не аппаратной, а программной. Поэтому отзыв не означает физическое перемещение автомобилей из магазинов обратно на завод. Обновление будет отправлено через интернет, добавляя исправления в программное обеспечение.

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В чем проблема

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), водитель может отстегнуть ремень безопасности, а предупредительная лампочка и звуковой сигнал все равно не срабатывают. Эта неисправность нарушает федеральные требования безопасности и может увеличить риск травмирования человека.

Модели с этим багом охватывают последнее десятилетие, включая некоторые автомобили 2012-2024 годов:

Model S.

Model X.

Model 3.

Model Y.

Чтобы устранить эту проблему, Tesla изменит датчик, который будет отвечать за функцию. Теперь он будет зависеть не от веса сиденья, а от того, подключена ли застежка и включен ли автомобиль.

Обновление по воздуху должно начаться в июне. К этому времени компания не продаст ни один из этих электромобилей.

В декабре Tesla отозвала более двух миллионов автомобилей из-за проблем с безопасностью автопилота и двухлетнее расследование NHTSA. Еще больше отзывов произошло в начале этого года: в январе Tesla отозвала 200 000 автомобилей Model S, X и Y, изготовленных после 2023 года из-за проблемы с программным обеспечением, которая не позволяла камере заднего вида работать, когда автомобиль движется задним ходом (то есть именно в то время, когда она нужна). Эти автомобили составляли более 10 процентов от общего объема производства компании в 2023 году. В апреле Tesla также отозвала 3 878 автомобилей Cybertrucks после того, как обнаружила, что накладка на педаль акселератора может открутиться.