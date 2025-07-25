Выйдет ли Tesla из затяжного падения?

Во втором квартале выпуск авто почти не изменился (-0,1%), но отгрузки снизились на 13,5%, свидетельствуют данные Econovis, передает 24 Канал. Tesla пытается выйти из затяжного падения продаж, даже после обновления модели Y – наиболее продаваемой машины.

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При этом общее снижение спроса в Европе тоже сказывается. Например, в июне новые регистрации авто в ЕС упали на 7%. Аналитики отметили, что ситуация с Tesla имеет и политический контекст.

Как повлияла на продажи политическая ситуация?

Илон Маск открыто поддерживал правые политические силы в Европе и сблизился с Дональдом Трампом. Это могло повлиять на отношение потребителей к бренду, ведь среди европейцев у Трампа не так много сторонников. В июне продажи Tesla в Европе (включая ЕС, Великобританией, Норвегией и Швейцарией) упали более чем на 20% – до 35 тысяч автомобилей.

Маск уже предупредил, что компанию могут ждать "несколько тяжелых кварталов", связывая финансовые трудности с политикой администрации Трампа, которая предусматривает сокращение господдержки для электромобилей и ограничение торговли выбросными квотами – важным источником прибыли для Tesla.

Заметьте. Акции компании открыли торги на Уолл-стрит в четверг, 24 июля с падением на 8%. В то же время Трамп заявил, что не намерен вредить бизнесу Маска, хотя ранее именно он выступал за отмену субсидий для производителей электрокаров.