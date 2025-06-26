Як фронтова потреба запускає нові продукти з глобальним потенціалом

Війна формує нові запити і водночас відкриває для українського бізнесу нові горизонти. Побутові потреби військових здатні запускати інноваційні продукти, які згодом змінюють портфелі компаній і виходять на світові ринки. Один із таких кейсів – антисептичні вологі рушники "Чиста перемога" від корпорації "Біосфера". Рішення, яке народилося з необхідності, тепер презентують на міжнародній арені.

Із бліндажа – на світову виставку

Після початку повномасштабного вторгнення українські військові зіштовхнулися з базовою потребою – гігієною. Пісок, пил, бруд, обмежений доступ до води – усе це створювало ризик інфекцій. У компанії "Біосфера" тоді вже служили понад сотня мобілізованих співробітників. Їхній досвід і став основою для створення спеціальних вологих рушників, здатних повністю замінити водні процедури в польових умовах, розповідає 24 Канал.

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"Ми чули реальні історії з фронту: руки не вимити, обличчя не витерти – це не просто незручність, а ризик для здоров'я. Так народилася ідея", – розповіла директорка з маркетингу напряму Hygiene Наталія Коршун.

Над формулою працювала головна технологиня Алла Домбровська. Для неї ця розробка стала особистою справою, оскільки її чоловік служить у ЗСУ.

Зручність, ефективність, адаптованість до фронту

Рушники створили за трьома принципами:

достатній розмір, аби очистити усе тіло;

міцне рельєфне полотно, що не рветься навіть під час інтенсивного використання;

просочення з антисептичним ефектом, що допомагає загоювати мікротравми.

Упаковку зробили зручною для фронту – кольору хакі, з антибліковим покриттям, аби не демаскувати військового у темряві.

"Чиста перемога" на EXPO 2025

Тепер цей простий, але необхідний продукт – частина українського павільйону на всесвітній виставці EXPO 2025 у японській Осаці. Україна представляє себе під гаслом "Not for sale". Павільйон стилізовано під магазин, у якому нічого не продається – натомість демонструють історії незламності, винахідливості й сили.

На стенді з "Чистою перемогою" реальні речі з фронту: рюкзак, кружка, рукавички, надані працівниками компанії, які пройшли службу. Кожна з цих деталей – частина розповіді про те, як бізнес адаптується до викликів і підтримує тих, хто боронить країну.

Український павільйон уже став одним із найвідвідуваніших на EXPO. Історії таких продуктів, як вологі рушники, є показовими. Бо сила українського бізнесу в здатності швидко реагувати на потреби, перетворюючи виклики на можливості.