Українці зможуть отримувати кешбек за товари, зроблені вітчизняними виробниками

В Кабміні розробляють програму "Купуй українське", яка дозволить громадянам отримувати кешбек за купівлю товарів в українських виробників. В уряді сподіваються, що така система заохотить споживачів активніше купувати українські товари замість іноземних.

Що передбачатиме програма

Відповідно до заяви президента, ключовою метою програми є забезпечення необхідного ресурсу для перемоги України шляхом підтримки українських товарів, послуг, споживання та експорту. Програму планують запустити у 2024 році.

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Кешбек від купівлі товарів буде зараховуватися на спеціальну картку, що спростить процес використання цих коштів. Перелік товарів, які братимуть участь у програмі кешбеку, а також умови її використання, будуть розроблені та оголошені незабаром.

Володимир Зеленський Президент України Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Я доручив Кабінету Міністрів України розробити кілька практичних кроків.

За словами президента, урядовці зробили значну роботу для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб інституції сприяли ефективності економіки.