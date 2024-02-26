Что будет предусматривать программа

Согласно заявлению президента, ключевой целью программы является обеспечение необходимого ресурса для победы Украины путем поддержки украинских товаров, услуг, потребления и экспорта. Программу планируют запустить в 2024 году.

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Кэшбек от покупки товаров будет зачисляться на специальную карточку, что упростит процесс использования этих средств. Перечень товаров, которые будут участвовать в программе кэшбека, а также условия ее использования, будут разработаны и объявлены вскоре.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу. Я поручил Кабинету Министров Украины разработать несколько практических шагов.

По словам президента, чиновники сделали значительную работу для модернизации и упрощения работы государственных институтов, чтобы институты способствовали эффективности экономики.