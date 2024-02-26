Що передбачатиме програма
Відповідно до заяви президента, ключовою метою програми є забезпечення необхідного ресурсу для перемоги України шляхом підтримки українських товарів, послуг, споживання та експорту. Програму планують запустити у 2024 році.
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Кешбек від купівлі товарів буде зараховуватися на спеціальну картку, що спростить процес використання цих коштів. Перелік товарів, які братимуть участь у програмі кешбеку, а також умови її використання, будуть розроблені та оголошені незабаром.
Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Я доручив Кабінету Міністрів України розробити кілька практичних кроків.
За словами президента, урядовці зробили значну роботу для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб інституції сприяли ефективності економіки.