Дія нарахувала 3,4 мільйонам українців кешбек за квітень

З моменту старту держпрограми підтримки національного виробника "Національний кешбек" українцям перерахували понад 2,4 мільярди гривень компенсацій. Зокрема 445 мільйонів гривень виплачено лише за квітень 2025 року.

Кешбек за національні товари

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки. Виплати отримали понад 3,4 мільйони українців, які накопичили щонайменше 2 гривні кешбеку й активували картку для виплат у Дії.

Дивіться також Субсидії 2025: хто може отримати і який розмір виплат

Виплати за місяцями:

Вересень 2024 року – 37,2 мільйона гривень

Жовтень – 119,2 мільйона гривень

Листопад – 232 мільйона гривень

Грудень – січень – 714 мільйони гривень

Лютий – 384 мільйони гривень

Березень – 443 мільйони гривень

Квітень – 445 мільйонів гривень

Як працює програма Програма передбачає повернення 10% від суми покупки споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у системі. Щоб отримати кешбек, покупка має бути оплачена карткою, зареєстрованою у програмі, а магазин має бути офіційним учасником ініціативи. Щоб перевірити, чи підлягає товар кешбеку, у застосунку "Дія" доступний сканер штрихкодів.

Як долучитися до програми: 5 кроків

Слід подати заявку через сайт або застосунок одного з 20 банків-учасників. Визначити платіжні картки, з яких ви здійснюєте покупки. Надати згоду на обробку інформації про транзакції для нарахування кешбеку. Відкрити картку “Національний кешбек” – фізичну або віртуальну. Обрати цю картку для виплат у застосунку "Дія".

Увага. Тільки покупки, зроблені картками, визначеними під час реєстрації, дають право на кешбек.

Куди можна витратити кошти

Нарахований кешбек не оподатковується та не враховується при призначенні субсидій і пільг. Використати його можна до кінця 2025 року на: