Кэшбэк за национальные товары
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики. Выплаты получили более 3,4 миллиона украинцев, которые накопили не менее 2 гривен кэшбека и активировали карточку для выплат в Дії.
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Выплаты по месяцам:
- Сентябрь 2024 года – 37,2 миллиона гривен
- Октябрь – 119,2 миллиона гривен
- Ноябрь – 232 миллиона гривен
- Декабрь – январь – 714 миллиона гривен
- Февраль – 384 миллиона гривен
- Март – 443 миллиона гривен
- Апрель – 445 миллионов гривен
Как работает программа
Программа предусматривает возврат 10% от суммы покупки потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в системе. Чтобы получить кэшбек, покупка должна быть оплачена картой, зарегистрированной в программе, а магазин должен быть официальным участником инициативы. Чтобы проверить, подлежит ли товар кэшбеку, в приложении "Дія" доступен сканер штрихкодов.
Как присоединиться к программе: 5 шагов
- Следует подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников.
- Определить платежные карты, с которых вы совершаете покупки.
- Дать согласие на обработку информации о транзакциях для начисления кэшбека.
- Открыть карту “Национальный кэшбек” – физическую или виртуальную.
- Выбрать эту карту для выплат в приложении "Дія".
Внимание. Только покупки, сделанные картами, определенными при регистрации, дают право на кэшбек.
Куда можно потратить средства
Начисленный кэшбек не облагается налогом и не учитывается при назначении субсидий и льгот. Использовать его можно до конца 2025 года на:
- оплату коммунальных услуг
- покупку лекарств и книг из утвержденного перечня
- благотворительность
- приобретение военных облигаций
- донаты на ВСУ