Кэшбэк за национальные товары

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики. Выплаты получили более 3,4 миллиона украинцев, которые накопили не менее 2 гривен кэшбека и активировали карточку для выплат в Дії.

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Выплаты по месяцам:

Сентябрь 2024 года – 37,2 миллиона гривен

Октябрь – 119,2 миллиона гривен

Ноябрь – 232 миллиона гривен

Декабрь – январь – 714 миллиона гривен

Февраль – 384 миллиона гривен

Март – 443 миллиона гривен

Апрель – 445 миллионов гривен

Как работает программа Программа предусматривает возврат 10% от суммы покупки потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в системе. Чтобы получить кэшбек, покупка должна быть оплачена картой, зарегистрированной в программе, а магазин должен быть официальным участником инициативы. Чтобы проверить, подлежит ли товар кэшбеку, в приложении "Дія" доступен сканер штрихкодов.

Как присоединиться к программе: 5 шагов

Следует подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников. Определить платежные карты, с которых вы совершаете покупки. Дать согласие на обработку информации о транзакциях для начисления кэшбека. Открыть карту “Национальный кэшбек” – физическую или виртуальную. Выбрать эту карту для выплат в приложении "Дія".

Внимание. Только покупки, сделанные картами, определенными при регистрации, дают право на кэшбек.

Куда можно потратить средства

Начисленный кэшбек не облагается налогом и не учитывается при назначении субсидий и льгот. Использовать его можно до конца 2025 года на: