Кешбек за національні товари

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки. Виплати отримали понад 3,4 мільйони українців, які накопичили щонайменше 2 гривні кешбеку й активували картку для виплат у Дії.

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Виплати за місяцями:

Вересень 2024 року – 37,2 мільйона гривень

Жовтень – 119,2 мільйона гривень

Листопад – 232 мільйона гривень

Грудень – січень – 714 мільйони гривень

Лютий – 384 мільйони гривень

Березень – 443 мільйони гривень

Квітень – 445 мільйонів гривень

Як працює програма Програма передбачає повернення 10% від суми покупки споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у системі. Щоб отримати кешбек, покупка має бути оплачена карткою, зареєстрованою у програмі, а магазин має бути офіційним учасником ініціативи. Щоб перевірити, чи підлягає товар кешбеку, у застосунку "Дія" доступний сканер штрихкодів.

Як долучитися до програми: 5 кроків

Слід подати заявку через сайт або застосунок одного з 20 банків-учасників. Визначити платіжні картки, з яких ви здійснюєте покупки. Надати згоду на обробку інформації про транзакції для нарахування кешбеку. Відкрити картку “Національний кешбек” – фізичну або віртуальну. Обрати цю картку для виплат у застосунку "Дія".

Увага. Тільки покупки, зроблені картками, визначеними під час реєстрації, дають право на кешбек.

Куди можна витратити кошти

Нарахований кешбек не оподатковується та не враховується при призначенні субсидій і пільг. Використати його можна до кінця 2025 року на: