Кешбек за національні товари
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки. Виплати отримали понад 3,4 мільйони українців, які накопичили щонайменше 2 гривні кешбеку й активували картку для виплат у Дії.
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Виплати за місяцями:
- Вересень 2024 року – 37,2 мільйона гривень
- Жовтень – 119,2 мільйона гривень
- Листопад – 232 мільйона гривень
- Грудень – січень – 714 мільйони гривень
- Лютий – 384 мільйони гривень
- Березень – 443 мільйони гривень
- Квітень – 445 мільйонів гривень
Як працює програма
Програма передбачає повернення 10% від суми покупки споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у системі. Щоб отримати кешбек, покупка має бути оплачена карткою, зареєстрованою у програмі, а магазин має бути офіційним учасником ініціативи. Щоб перевірити, чи підлягає товар кешбеку, у застосунку "Дія" доступний сканер штрихкодів.
Як долучитися до програми: 5 кроків
- Слід подати заявку через сайт або застосунок одного з 20 банків-учасників.
- Визначити платіжні картки, з яких ви здійснюєте покупки.
- Надати згоду на обробку інформації про транзакції для нарахування кешбеку.
- Відкрити картку “Національний кешбек” – фізичну або віртуальну.
- Обрати цю картку для виплат у застосунку "Дія".
Увага. Тільки покупки, зроблені картками, визначеними під час реєстрації, дають право на кешбек.
Куди можна витратити кошти
Нарахований кешбек не оподатковується та не враховується при призначенні субсидій і пільг. Використати його можна до кінця 2025 року на:
- оплату комунальних послуг
- купівлю ліків та книжок із затвердженого переліку
- благодійність
- придбання військових облігацій
- донати на ЗСУ