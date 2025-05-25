Українцям дають гроші на бізнес: як працює програма мікрогрантів
- 414 учасників виграли восьму хвилю грантової програми "Власна справа", отримавши майже 99 мільйонів гривень для бізнесу.
- Від початку програми понад 25,5 тисячі українців отримали більш ніж 6 мільярдів гривень грантів.
Ще 414 учасників стали переможцями восьмої хвилі державної грантової програми "Власна справа". Вони отримають майже 99 мільйонів гривень на запуск або масштабування власного бізнесу.
Скільки грантів виділили
З моменту старту ініціативи її переможцями вже стали понад 25,5 тисячі українців, які загалом залучили понад 6 мільярдів гривень грантів, повідомило Міністерство економіки України, передає 24 Канал.
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У восьмій хвилі програми:
- 58% переможців – жінки,
- 33% – чоловіки,
- 9% – юридичні особи,
- понад 70% мають вищу освіту.
Найбільше грантів цього разу отримали учасники з:
- Харківської області – 46
- Львівської області – 46
- Івано-Франківської – 29,
- Вінницької та Київської областей – по 27
- міста Київ – 25
Зауважте. Більшість переможців планують використати кошти на закупівлю обладнання, необхідного для запуску або розширення бізнесу.
Які сфери опоановують найчастіше
Галузі, у яких працюватимуть нові бізнеси:
- Оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту – 146 учасників
- Переробна промисловість – 49
- Тимчасове розміщення та харчування (готелі, кафе) – 49
- Різноманітні послуги – 42
Що передбачає програма "Власна справа"
Вона дозволяє отримати від 50 до 250 тисяч гривень на старт або розвиток підприємницької діяльності. Вона є частиною більш широкої державної ініціативи "Зроблено в Україні", яка має на меті підтримку національного виробника та створення продукції з високою доданою вартістю.