Українцям дають гроші на бізнес: як працює програма мікрогрантів

Ще 414 учасників стали переможцями восьмої хвилі державної грантової програми "Власна справа". Вони отримають майже 99 мільйонів гривень на запуск або масштабування власного бізнесу.

Скільки грантів виділили

З моменту старту ініціативи її переможцями вже стали понад 25,5 тисячі українців, які загалом залучили понад 6 мільярдів гривень грантів, повідомило Міністерство економіки України, передає 24 Канал.

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У восьмій хвилі програми:

58% переможців – жінки,

33% – чоловіки,

9% – юридичні особи,

понад 70% мають вищу освіту.

Найбільше грантів цього разу отримали учасники з:

Харківської області – 46

Львівської області – 46

Івано-Франківської – 29,

Вінницької та Київської областей – по 27

міста Київ – 25

Зауважте. Більшість переможців планують використати кошти на закупівлю обладнання, необхідного для запуску або розширення бізнесу.

Які сфери опоановують найчастіше

Галузі, у яких працюватимуть нові бізнеси:

Оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту – 146 учасників

Переробна промисловість – 49

Тимчасове розміщення та харчування (готелі, кафе) – 49

Різноманітні послуги – 42