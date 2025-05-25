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Бизнес Актуальные новости Украинцам дают деньги на бизнес: как работает программа микрогрантов
25 мая, 20:10
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Украинцам дают деньги на бизнес: как работает программа микрогрантов

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • 414 участников выиграли восьмую волну грантовой программы "Власна справа", получив почти 99 миллионов гривен для бизнеса.
  • С начала программы более 25,5 тысяч украинцев получили более чем 6 миллиардов гривен грантов.

Еще 414 участников стали победителями восьмой волны государственной грантовой программы "Собственное дело". Они получат почти 99 миллионов гривен на запуск или масштабирование собственного бизнеса.

Сколько грантов выделили

С момента старта инициативы ее победителями уже стали более 25,5 тысяч украинцев, которые в целом привлекли более 6 миллиардов гривен грантов, сообщило Министерство экономики Украины, передает 24 Канал.

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В восьмой волне программы:

  • 58% победителей – женщины,
  • 33% – мужчины,
  • 9% – юридические лица,
  • более 70% имеют высшее образование.

Больше всего грантов на этот раз получили участники из:

  • Харьковской области – 46
  • Львовской области – 46
  • Ивано-Франковской – 29,
  • Винницкой и Киевской областей – по 27
  • города Киев – 25

Обратите внимание. Большинство победителей планируют использовать средства на закупку оборудования, необходимого для запуска или расширения бизнеса.

Какие сферы выбирают чаще всего

Отрасли, в которых будут работать новые бизнесы:

  • Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта – 146 участников
  • Перерабатывающая промышленность – 49 участников
  • Временное размещение и питание (гостиницы, кафе) – 49
  • Разнообразные услуги – 42

Что предусматривает программа "Собственное дело"

Она позволяет получить от 50 до 250 тысяч гривен на старт или развитие предпринимательской деятельности. Она является частью более широкой государственной инициативы "Сделано в Украине", которая имеет целью поддержку национального производителя и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.