Скільки грантів виділили

З моменту старту ініціативи її переможцями вже стали понад 25,5 тисячі українців, які загалом залучили понад 6 мільярдів гривень грантів, повідомило Міністерство економіки України, передає 24 Канал.

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У восьмій хвилі програми:

  • 58% переможців – жінки,
  • 33% – чоловіки,
  • 9% – юридичні особи,
  • понад 70% мають вищу освіту.

Найбільше грантів цього разу отримали учасники з:

  • Харківської області – 46
  • Львівської області – 46
  • Івано-Франківської – 29,
  • Вінницької та Київської областей – по 27
  • міста Київ – 25

Зауважте. Більшість переможців планують використати кошти на закупівлю обладнання, необхідного для запуску або розширення бізнесу.

Які сфери опоановують найчастіше

Галузі, у яких працюватимуть нові бізнеси:

  • Оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту – 146 учасників
  • Переробна промисловість – 49
  • Тимчасове розміщення та харчування (готелі, кафе) – 49
  • Різноманітні послуги – 42

Що передбачає програма "Власна справа"

Вона дозволяє отримати від 50 до 250 тисяч гривень на старт або розвиток підприємницької діяльності. Вона є частиною більш широкої державної ініціативи "Зроблено в Україні", яка має на меті підтримку національного виробника та створення продукції з високою доданою вартістю.