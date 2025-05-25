Сколько грантов выделили
С момента старта инициативы ее победителями уже стали более 25,5 тысяч украинцев, которые в целом привлекли более 6 миллиардов гривен грантов, сообщило Министерство экономики Украины, передает 24 Канал.
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В восьмой волне программы:
- 58% победителей – женщины,
- 33% – мужчины,
- 9% – юридические лица,
- более 70% имеют высшее образование.
Больше всего грантов на этот раз получили участники из:
- Харьковской области – 46
- Львовской области – 46
- Ивано-Франковской – 29,
- Винницкой и Киевской областей – по 27
- города Киев – 25
Обратите внимание. Большинство победителей планируют использовать средства на закупку оборудования, необходимого для запуска или расширения бизнеса.
Какие сферы выбирают чаще всего
Отрасли, в которых будут работать новые бизнесы:
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта – 146 участников
- Перерабатывающая промышленность – 49 участников
- Временное размещение и питание (гостиницы, кафе) – 49
- Разнообразные услуги – 42
Что предусматривает программа "Собственное дело"
Она позволяет получить от 50 до 250 тысяч гривен на старт или развитие предпринимательской деятельности. Она является частью более широкой государственной инициативы "Сделано в Украине", которая имеет целью поддержку национального производителя и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.