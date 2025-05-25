Сколько грантов выделили

С момента старта инициативы ее победителями уже стали более 25,5 тысяч украинцев, которые в целом привлекли более 6 миллиардов гривен грантов, сообщило Министерство экономики Украины, передает 24 Канал.

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В восьмой волне программы:

58% победителей – женщины,

33% – мужчины,

9% – юридические лица,

более 70% имеют высшее образование.

Больше всего грантов на этот раз получили участники из:

Харьковской области – 46

Львовской области – 46

Ивано-Франковской – 29,

Винницкой и Киевской областей – по 27

города Киев – 25

Обратите внимание. Большинство победителей планируют использовать средства на закупку оборудования, необходимого для запуска или расширения бизнеса.

Какие сферы выбирают чаще всего

Отрасли, в которых будут работать новые бизнесы:

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта – 146 участников

Перерабатывающая промышленность – 49 участников

Временное размещение и питание (гостиницы, кафе) – 49

Разнообразные услуги – 42