Уряд скасував кредити під 0% для бізнесу за програмою "5-7-9%"

Уряд скасував кредити під 0% задля оптимізації витрат з бюджету. Разом з тим за програмою кредитування "5-7-9%" було лише за останній тиждень видано понад 500 кредитів.

Кредити за програмою "5-7-9"

Минулого тижня за державною програмою банками було видано 511 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 мільярда гривень, із яких близько двох третин – державними банками.

Від початку повномасштабної війни – понад 23 тисячі кредитів, а їх обсяг становив майже 92 млрд гривень.

Читайте також Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та нову зброю, – уряд

Богдан Данилишин Член ради НБУ З огляду на пріоритетність цілей поточного періоду, левову частку кредитів було видано банками на підтримку сільськогосподарського виробництва та антивоєнні цілі.

Оптимізація держпрограм "5-7-9%"

Данилишин розповів, що з метою підвищення ефективності державних видатків уряд прийняв рішення про оптимізацію Державних програм "Доступні кредити 5−7−9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%" в умовах воєнного стану.

Прийнятими змінами для державної програми "Доступні кредити 5−7−9%" передбачено:

встановлення за кредитами на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних, із можливістю зменшення, за умови створення нових робочих місць, до 7% річних;

встановлення за кредитами на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро- та малих підприємств на рівні 7% річних, із можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;

встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.

Для державної програми "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%":

встановлення компенсаційної винагороди для середніх та великих підприємств 11% річних, із можливістю зменшення, за умови створення нових робочих місць, до 9% річних;

встановлення компенсаційної винагороди для мікро- та малих підприємств 9% річних, із можливістю зменшення, за умови створення нових робочих місць, до 7% річних.

Скасування кредитів під 0%

Член ради НБУ додав. що також передбачено скасування компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0% річних та виключення фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемії covid-19, у тому числі рефінансування таких кредитів.

На думку Данилишина це дозволить оптимізувати витрати держбюджету на фінансування зазначених програм, відповідно до викликів часу, спрямувавши фінансування на актуальніші напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах зростання ринкових відсоткових ставок за позиками та кредитного портфеля.