Політична гра на темі захисту аграрних ринків, — Кубраков про причини протестів у Польщі

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що політичні угруповання активізувались навколо питання захисту сільськогосподарських ринків. Це стало однією з ключових причин мітингів польських аграріїв.

Причини протесту

В останні місяці на українсько-польському кордоні спостерігалися акції протесту далекобійників, згодом фермерів. За словами міністра, на тлі загальноєвропейських фермерських страйків через захист дотацій та місцевих виборів у Польщі, різні політичні фракції почали наголошувати на захисті аграрних ринків або перевізників.

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Ці акції протесту розпочалися за часів попереднього уряду, однак нова влада змушена буде розробляти рішення цих питань спільно з нами та Євросоюзом. Що стосується самої проблеми.

По-перше, поляки імпортують аграрну продукцію з Росії без черг через Білорусь, як виявили ваші колеги-журналісти, що також підтверджується офіційною статистикою.

По-друге, фактично транзит українського експорту через Польщу знизився утричі у порівнянні з 2022 роком.

Олександр Кубраков Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури В окремі місяці, коли ми були на піку, експортували біля мільйона тонн аграрної продукції через Польщу. А зараз – 350-370 тисяч тонн. Все інше у нас йде Чорним морем та Дунаєм. І жодних загроз для польського ринку немає.

Крім того, існує офіційне підтвердження від польських урядовців про те, що українська агропродукція не входить на їх ринок, а лише проходить транзитом до інших країн.

Діалог з польським урядом

Олександр Кубраков вважає, що відсутність діалогу польського уряду з протестувальниками залежить від внутрішньополітичного контексту. Крім того, питання української аграрної продукції та перевізників отримало широке висвітлення та підтримку від окремих політичних діячів, які активно використовують цю тематику.

Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда. Наша мета – витіснити російську аграрну продукцію з ринку ЄС. І насправді ми це успішно робимо два останні роки,

— пояснює міністр.

Він додав, що Україна в цьому контексті вжила всіх можливих заходів. До прикладу, знайшла тимчасовий коридор через Чорне море, судновласників, які були готові ризикувати та використовувати цей коридор, а також переконувала ринки та бізнес.

Паралельно, велися переговори щодо надання фінансової підтримки Україні та перспектив членства в Європейському Союзі.

Не варто забувати, що Польща, врешті-решт, це найбільший наш військовий хаб. Тобто це питання комплексне. І я не можу сказати, що польський уряд бездіяльний. Страйк польських перевізників зупинився, зокрема і завдяки підписаному Меморандуму між протестувальниками та польським урядом,

— зауважив Кубраков.

Він наголосив, що Україна зараз є радше заручником ситуації, і владнати її швидко буде досить складно.