Причины протеста

В последние месяцы на украинско-польской границе наблюдались акции протеста дальнобойщиков, впоследствии фермеров. По словам министра, на фоне общеевропейских фермерских забастовок из-за защиты дотаций и местных выборов в Польше, различные политические фракции начали подчеркивать защиту аграрных рынков или перевозчиков.

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Эти акции протеста начались во времена предыдущего правительства, однако новая власть вынуждена будет разрабатывать решения этих вопросов совместно с нами и Евросоюзом. Что касается самой проблемы.

Во-первых, поляки импортируют аграрную продукцию из России без очередей через Беларусь, как обнаружили ваши коллеги-журналисты, что также подтверждается официальной статистикой.

Во-вторых, фактически транзит украинского экспорта через Польшу снизился втрое по сравнению с 2022 годом.

Александр Кубраков Министр развития общин, территорий и инфраструктуры В отдельные месяцы, когда мы были на пике, экспортировали около миллиона тонн аграрной продукции через Польшу. А сейчас – 350-370 тысяч тонн. Все остальное у нас идет Черным морем и Дунаем. И никаких угроз для польского рынка нет.

Кроме того, существует официальное подтверждение от польских чиновников о том, что украинская агропродукция не входит на их рынок, а только проходит транзитом в другие страны.

Диалог с польским правительством

Александр Кубраков считает, что отсутствие диалога польского правительства с протестующими зависит от внутриполитического контекста. Кроме того, вопрос украинской аграрной продукции и перевозчиков получил широкое освещение и поддержку от отдельных политических деятелей, которые активно используют эту тематику.

Так работает пропаганда. Люди не понимают или не знают деталей, и считают, что мы просто уже уничтожили их фермеров, что наша аграрная продукция заполонила все их рынки, и теперь им нет места. Это неправда. Наша цель – вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка ЕС. И на самом деле мы это успешно делаем два последних года,

- объясняет министр.

Он добавил, что Украина в этом контексте приняла все возможные меры. К примеру, нашла временный коридор через Черное море, судовладельцев, которые были готовы рисковать и использовать этот коридор, а также убеждала рынки и бизнес.

Параллельно, велись переговоры о предоставлении финансовой поддержки Украине и перспектив членства в Европейском Союзе.

Не стоит забывать, что Польша, в конце концов, это самый большой наш военный хаб. То есть это вопрос комплексный. И я не могу сказать, что польское правительство бездействует. Забастовка польских перевозчиков остановилась, в том числе и благодаря подписанному Меморандуму между протестующими и польским правительством,

- отметил Кубраков.

Он отметил, что Украина сейчас является скорее заложником ситуации, и решить ее быстро будет достаточно сложно.