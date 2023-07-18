Методи гопника нікуди не поділися: Путін забрав активи Danone та Carlsberg

Російські окупанти створили вкрай важкі умови для виходу іноземного бізнесу. Окрім того, вони готові просто по-варварськи забирати активи світових корпорацій.

16 липня російський диктатор Путін підписав указ, який фактично націоналізовує частки Carlsberg та Danone, передає 24 Канал. Відтак, компанії дізналися про те, як мати справу з росіянами.

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Як Путін забрав активи Carlsberg та Danone

Активи вказаних компаній Путін передав у "тимчасове управління" Росмайну. Очевидно, що йдеться про нахабну крадіжку, адже повертати активи ніхто нікому не буде.

У розпорядження Росмайна Путін передав 100% активів "Балтики", 98,56% яких належали Carlsberg, та 100% російського бізнесу Danone. Цікаво, що Carlsberg раніше підписав угоду про продаж свого бізнесу і лише чекав на схвалення договору від російської влади.

Carlsberg Group працює відповідно до місцевих правил і норм у Росії і вважає такий розвиток подій несподіваним. Група оцінить правові та операційні наслідки такого розвитку подій і вживе всіх необхідних заходів у відповідь,

– заявили у Carlsberg Group.

Також у корпорації заявили, що завершення угоди про продаж російського бізнесу тепер виглядає "дуже невизначено".