16 июля российский диктатор Путин подписал указ, фактически национализирующий доли Carlsberg и Danone, передает 24 Канал. Итак, компании узнали о том, как иметь дело с россиянами.

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Как Путин забрал активы Carlsberg и Danone

Активы указанных компаний Путин передал во "временное управление" Росимуществу. Очевидно, что речь идет о наглой краже, ведь возвращать активы никто никому не будет.

В распоряжение Росимущества Путин передал 100% активов Балтики, 98,56% которых принадлежали Carlsberg, и 100% российского бизнеса Danone. Интересно, что Carlsberg ранее подписал соглашение о продаже своего бизнеса и только ждал одобрения договора от российских властей.

Carlsberg Group работает в соответствии с местными правилами и нормами в России и считает такое развитие событий неожиданным. Группа оценит правовые и операционные последствия такого развития событий и примет все необходимые ответные меры,

– заявили в Carlsberg Group.

Также в корпорации заявили, что завершение соглашения о продаже российского бизнеса теперь выглядит очень неопределенно.