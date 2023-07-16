Компанія SLB – це найбільший у світі гігант з обслуговування нафтових родовищ. Після 1,5 року повномасштабної війни вона нарешті наважилася повністю припинити роботу з росіянами.

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Припинення роботи з росіянами

У своєму пресрелізі компанія заявила про те, що припиняє постачання товарів та послуг для росіян. Йдеться про всі об'єкти у всьому світі.

SLB пішла на такий крок на тлі тривалого розширення санкцій проти Росії.

SLB дуже серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія підтримує позицію міжнародного співтовариства, засуджуючи і закликаючи до припинення війни в Україні,

– йдеться у повідомленні.

Ця компанія із США грає для росіян ключову роль, адже займає 8% нафтосервісного ринку. Внесок SLB у російську економіку вже склав 4,5 мільярда доларів у вигляді податків. Штат лише цієї фірми у Росії налічує 11,5 тисяч працівників, не враховуючи дочірні компанії.

Після початку повномасштабного вторгнення гігант не пішов з Росії, а навпаки, розширив свої потужності та вплив. Через це НАЗК внесло SLB до списку спонсорів війни.