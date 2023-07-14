Компанія Isuzu Motors Ltd, історія якої почалася у 1916 році, ухвалила рішення про остаточне припинення діяльності в Росії. Японська преса повідомила про це, посилаючись на обізнане джерело.

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Ще одна компанія остаточно покинула ринок Росії

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd продав свою дочірню компанію у Росії. Йдеться про акціонерне товариство "Ісузу Рус", яке давало роботу приблизно 200 особам. Усі акції викупив російський автовиробнику. Йдеться про компанію Sollers, які підтвердила інформацію ЗМІ про закриття угоди.

Історія Isuzu Motors Ltd у Росії:

Японську компанію вперше представили у Росії ще у 2006 році ;

; Виробництво запустили через 2 роки;

За підсумками 2021 року компанія Isuzu випустила в Росії майже 4 тисячі автомобілів.

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"Дочка" Isuzu Motors припинила фактичне виробництво у Росії ще у березні 2022 року. Тобто майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У результаті японська компанія втратила 12 мільйонів доларів за останній фінансовий рік.