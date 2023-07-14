Компания Isuzu Motors Ltd, история которой началась в 1916 году, приняла решение об окончательном прекращении деятельности в России. Японская пресса сообщила об этом, ссылаясь на осведомленный источник.

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Еще одна компания окончательно покинула рынок России

Японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd продал свою дочернюю компанию в России. Речь идет об акционерном обществе "Исуза Рус", которое давало работу примерно 200 лицам. Все акции выкупил российский автопроизводитель. Речь идет о компании Sollers, подтвердившей информацию СМИ о закрытии сделки.

История Isuzu Motors Ltd в России:

Японскую компанию впервые представили в России еще в 2006 году ;

; Производство было запущено через 2 года;

По итогам 2021 года компания Isuzu выпустила в России почти 4 тысячи автомобилей.

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"Дочка" Isuzu Motors прекратила фактическое производство в России еще в марте 2022 года. То есть, почти сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В результате японская компания потеряла 12 миллионов долларов за последний финансовый год.