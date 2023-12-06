Тепер бізнесу, який таки залишився працювати у Росії, стане ще "веселіше". Один неправильний крок – і Путін може легко конфіскувати усі активи.

Росія хоче "задушити" іноземний бізнес

Скоріш за все, конфіскація активів Carlsberg та Danone будуть не єдиними прецедентами, коли Путін буде карати західний бізнес, повідомляють російські ЗМІ. На його думку, усі, хто працює на російському ринку, повинні або проявляти лояльність до системи, аби залишитися без нічого.

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Російська Госдума вже проголосувала за закон, який дозволяє Путіну конфісковувати активи бізнесу "недружніх" країн, це стосується як рухомого, так і нерухомого майна. Окрім того, цей закон має ретроспективний характер та дозволяє російському президенту легалізувати крадіжку західного бізнесу 24 лютого 2022 року.

Росіяни максимально ускладнили вихід західного бізнесу зі свого ринку. Вони знецінюють активи та змушують платити шалені податки у разі продажу активів. Окрім того, росіяни можуть просто забрати увесь бізнес, жодної відповідальності за свої дії на міжнародному рівні вони не бояться.

Також цей закон дає Путіну право встановлювати "спеціальний" порядок стягнення коштів, цінних паперів чи іншого майна. Нові повноваження дозволяють російському президенту за бажання накладати арешт на майно чи вживати інші заходи.

Депутати Госдуми також передбачили, що Путін може власноруч встановлювати вартість іноземців у статутному капіталі бізнесу та користуватися іншими способами знецінення іноземних активів. Відтак, російський президент отримав "законні" повноваження забирати активи того бізнесу, який виступатиме проти вторгнення росіян в Україну.