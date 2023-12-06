Россия хочет "задушить" иностранный бизнес

Скорее всего конфискация активов Carlsberg и Danone будут не единственными прецедентами, когда Путин будет наказывать западный бизнес, сообщают российские СМИ. По его мнению, все работающие на российском рынке должны или проявлять лояльность к системе, чтобы остаться без ничего.

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Российская Госдума уже проголосовала за закон, разрешающий Путину конфисковывать активы бизнеса "недружественных" стран, это касается как движимого, так и недвижимого имущества. Кроме того, этот закон носит ретроспективный характер и позволяет российскому президенту легализовать кражу западного бизнеса 24 февраля 2022 года.

Важно! Россияне максимально усложнили выход западного бизнеса из своего рынка. Они обесценивают активы и заставляют платить безумные налоги при продаже активов. Кроме того, россияне могут просто забрать весь бизнес, никакой ответственности за свои действия на международном уровне они не боятся.

Также этот закон дает Путину право устанавливать "специальный" порядок взыскания средств, ценных бумаг или иного имущества. Новые полномочия позволяют российскому президенту при желании налагать арест на имущество или принимать другие меры.

Депутаты Госдумы также предусмотрели, что Путин может самостоятельно устанавливать стоимость иностранцев в уставном капитале бизнеса и пользоваться другими способами обесценивания иностранных активов. Следовательно, российский президент получил "законные" полномочия забирать активы того бизнеса, который будет выступать против вторжения россиян в Украину.