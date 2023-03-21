Колготи з написом "ЗСУ" та "буча-комбуча": в Раді заборонять знущання з почуттів українців

14:11

З початком повномасштабного вторгнення багато брендів почали використовувати у своїй рекламі патріотичні вислови та назви, які асоціюються з національним спротивом українців. На жаль, деякі з них роблять це у недоречний спосіб, експлуатуючи цю тематику у комерційних цілях.