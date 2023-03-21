Щоб припинити нешанобливе ставлення представників бізнесу до теми національної оборони, у Верховній Раді з'явився проєкт закону №9128. Ним забороняється використовувати будь-які назви, пов'язані зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони.

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Що саме пропонує законопроєкт

У разі прийняття законопроєкту, в комерційних цілях буде заборонено використовувати такі назви:

Ті, що відтворюють повністю чи частково назви подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії;

відтворюють назви населених пунктів та місцевостей, що асоціюються з україньким спротивом, крім випадків використання таких назв до 24 лютого 2022 року;

містять згадування бойових дій та військових операцій, найменування виробників, назв типів і видів озброєння;

відтворюють назви родів військ, військових підрозділів Збройних Сил України;

відтворюють привітання, які визначені законодавством як офіційні для Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань;

Втім, ці обмеження не поширюються на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, присвяченої висвітленню подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування російської збройної агресії.

Які реклама уже викликала обурення в українців