Чи будуть зараховувати стаж, набутий за кордоном: Верховна Рада голосуватиме за закон

Мільйони українців через війну були змушені виїхати за кордон. Відповідно, у їхньому трудовому стажі в Україні з'явилася прогалина.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув законопроєкт №9453. Він рекомендував Парламенту прийняти зміни щодо зарахування трудового стажу.

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Чи будуть зараховувати стаж за кордоном

Новий закон пропонує зараховувати стаж, який набутий у колишніх країнах-учасницях СНД, з якими Україна розірвала пенсійні угоди. Також буде враховуватися стаж, який набутий у результаті вимушеної еміграції.

Що стосується розміру пенсії, то тут буде враховано лише Єдиний соціальний внесок, сплачений в Україні. Громадянам, які пребувають за кордоном, за призначенням пенсії можна звертатися до консульства.

Що стосується мешканців Криму, то їм платитимуть пенсії лише в тому випадку, якщо вони не отримують виплат з Росії. Людям, які з 19 лютого 2014 року працювали на Росію, ніякого зарахування трудового стажу очікувати не варто.

Пенсія за кордоном: як оформити

Якщо українці досягли пенсійного віку за кордоном, то вони можуть оформити пенсії дистанційно, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Отримувати свої гроші можна міжнародними переказами через Укрпошту.