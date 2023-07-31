Чи будуть зараховувати стаж, набутий за кордоном: Верховна Рада голосуватиме за закон
Джерело:Верховна Рада України
Мільйони українців через війну були змушені виїхати за кордон. Відповідно, у їхньому трудовому стажі в Україні з'явилася прогалина.
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув законопроєкт №9453. Він рекомендував Парламенту прийняти зміни щодо зарахування трудового стажу.
Не пропустіть В Україні починати свою справу можна буде без ліцензій: що нового пропишуть у законі
Чи будуть зараховувати стаж за кордоном
Новий закон пропонує зараховувати стаж, який набутий у колишніх країнах-учасницях СНД, з якими Україна розірвала пенсійні угоди. Також буде враховуватися стаж, який набутий у результаті вимушеної еміграції.
Що стосується розміру пенсії, то тут буде враховано лише Єдиний соціальний внесок, сплачений в Україні. Громадянам, які пребувають за кордоном, за призначенням пенсії можна звертатися до консульства.
Що стосується мешканців Криму, то їм платитимуть пенсії лише в тому випадку, якщо вони не отримують виплат з Росії. Людям, які з 19 лютого 2014 року працювали на Росію, ніякого зарахування трудового стажу очікувати не варто.
Пенсія за кордоном: як оформити
Якщо українці досягли пенсійного віку за кордоном, то вони можуть оформити пенсії дистанційно, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Отримувати свої гроші можна міжнародними переказами через Укрпошту.