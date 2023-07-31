Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел законопроект №9453. Он рекомендовал Парламенту принять изменения по зачислению трудового стажа.

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Будут ли зачислять стаж за границей

Новый закон предлагает засчитывать стаж, приобретенный в бывших странах-участницах СНГ, с которыми Украина разорвала пенсионные соглашения. Также будет учитываться стаж, приобретенный в результате вынужденной эмиграции.

Что касается размера пенсии, то здесь будет учтен только Единый социальный взнос, уплаченный в Украине. Гражданам, находящимся за границей, за назначением пенсии можно обращаться в консульство.

Что касается жителей Крыма, то им будут платить пенсии только в том случае, если они не получают выплаты из России. Людям, с 19 февраля 2014 года работавшим в Россию, никакого зачисления трудового стажа ожидать не стоит.

Пенсия за границей: как оформить

Если украинцы достигли пенсионного возраста за границей, они могут оформить пенсии дистанционно, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Получать свои деньги можно международными переводами через Укрпочту.