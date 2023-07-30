Начать свое дело и вести бизнес в условиях военного положения крайне непросто. Чтобы немного облегчить жизнь предпринимателям, Верховная Рада примет специальный закон.

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Что изменят в лицензировании

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7331. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, он направлен на упрощение условий ведения хозяйственной деятельности во время военного положения.

В частности, речь идет о замене некоторых разрешений и лицензий на декларативный принцип. То есть субъектам хозяйствования достаточно будет подавать в соответствующие органы лицензирования или разрешительные органы декларации о производстве хозяйственной деятельности.

Следовательно, они смогут вести деятельность без документов разрешительного характера, лицензий или других результатов предоставления публичных услуг. Как нужно будет подавать декларацию, ее содержание и процедуру выдачи разрешений будет определять Кабмин.

Если лицензии завершились во время военного положения, они будут автоматически продлены до окончания и еще на три месяца. Это же касается и поданных деклараций после того, как примут нововведения.

Кроме того, до завершения военного положения органы лицензирования не будут проводить плановые проверки.